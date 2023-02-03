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Определение термина "Годовой отчет, отчет об итогах деятельности, работы за год"

Годовой отчет, отчет об итогах деятельности, работы за год -
финансовый отчет фирмы или отчет о ее хозяйственной деятельности за год; документ, содержащий данные о годовых результатах деятельности компании. Такой отчет представляется в государственные органы, в частности в налоговую инспекцию, а также рассматривается акционерами компании, как правило, на годичном собрании. Помимо форм установленной бухгалтерской отчетности годовой отчет обычно сопровождается аналитической запиской, в которой раскрываются причины отдельных неудач, источники происхождения и направления расходования средств, пути развития бизнеса.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Годовой отчет, отчет об итогах деятельности, работы за год: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка