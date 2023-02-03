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Определение термина "Экономические ресурсы"

Экономические ресурсы -
фундаментальное понятие экономической теории, означающее в общем источники, средства обеспечения производства, совокупность ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности. Э.Р. делятся на природные (сырьевые, геофизические), трудовые (человеческий капитал), капитальные (физический капитал), оборотные средства (материалы), информационные ресурсы, финансовые (денежный капитал). Следует отметить, что такое деление не является строго однозначным.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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