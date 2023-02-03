Определение термина "Экономикс"

Экономикс

область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин «экономикc» введен в широкое обращение британским ученым-экономистом А.Маршаллом и в известном смысле заменил ранее использовавшееся понятие «политическая экономия», придав ему большую практическую направленность. Основой предмета «Э.» служит теория спроса и предложения, установление рыночного равновесия, рыночная конкуренция, поведение производителей и потребителей на рынке.