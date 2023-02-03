Определение термина "Господствующее положение на рынке"

Господствующее положение на рынке

ситуация на рынке, в условиях которой одна фирма, компания, корпорация решающим образом влияет на куплю-продажу определенного вида или группы товаров, услуг, ценных бумаг. Благодаря господствующему положению фирма контролирует рынок данного товара, воздействует на объемы его продаж и цены.