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Определение термина "Государственные ценные бумаги"

Государственные ценные бумаги -
облигации, казначейские векселя и другие государственные обязательства, эмитируемые центральными правительствами, местными органами власти с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или местных органов власти, но непременно гарантированные правительством. Различаются: 1) рыночные государственные ценные бумаги — например, казначейские векселя, ноты, боны. Они свободно продаются и покупаются на денежном рынке; 2) нерыночные государственные ценные бумаги — например, сберегательные боны, сберегательные сертификаты и т.п. Разновидности по сроку действия: краткосрочные облигации — казначейские векселя, на срок от недели до 1 года, среднесрочные — ноты, на срок от 1 года до 5 лет, долгосрочные — боны, на ' срок более 5 лет. Выпускаются главным образом с целью привлечения в сферу государственного кредита сбережений населения. Эти ценные бумаги могут быть в любой момент предъявлены к оплате, но при досрочном предъявлении процентные выплаты по ним резко снижаются.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Государственные ценные бумаги -
выпускаемые правительством страны, казначейством, центральным банком, региональными или местными органами государственной власти ценные бумаги в виде облигаций, казначейских векселей, сберегательных сертификатов для привлечения денежных средств в государственную казну.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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