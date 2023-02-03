Государственные ценные бумаги

облигации, казначейские векселя и другие государственные обязательства, эмитируемые центральными правительствами, местными органами власти с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или местных органов власти, но непременно гарантированные правительством. Различаются: 1) рыночные государственные ценные бумаги — например, казначейские векселя, ноты, боны. Они свободно продаются и покупаются на денежном рынке; 2) нерыночные государственные ценные бумаги — например, сберегательные боны, сберегательные сертификаты и т.п. Разновидности по сроку действия: краткосрочные облигации — казначейские векселя, на срок от недели до 1 года, среднесрочные — ноты, на срок от 1 года до 5 лет, долгосрочные — боны, на ' срок более 5 лет. Выпускаются главным образом с целью привлечения в сферу государственного кредита сбережений населения. Эти ценные бумаги могут быть в любой момент предъявлены к оплате, но при досрочном предъявлении процентные выплаты по ним резко снижаются.