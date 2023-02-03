Определение термина "Государственный бюджет"

Государственный бюджет

смета доходов и расходов государства за определенный период времени, чаще всего на год, составленная с указанием источников поступления государственных доходов и направлений, каналов расходования средств. Государственный бюджет составляется правительством, утверждается и принимается высшими законодательными органами. В процессе исполнения бюджета может иметь место его частичный пересмотр. В РФ государственный бюджет разделяется на федеральный и бюджеты субъектов Федерации.