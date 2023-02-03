Определение термина "Госзакупка"

Госзакупка

— закупка, которую проводят государственные и муниципальные органы за бюджетные деньги. Через госзакупки можно купить необходимые товары или оплатить услуги, необходимые для компании.

Госзакупки регулируются двумя основными законами:

Закон № 44-ФЗ. Он регулирует закупки компаний, которые полностью принадлежат государству.

Закон № 223-ФЗ регулирует закупки компаний, которыми государство владеет минимум на 50%.

Виды госзакупок бывают разными. Например, есть открытые госзакупки, на которые может подаваться любой желающий предприниматель, а есть закрытые — в них участвуют только приглашённые кандидаты.

