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Определение термина "Госзакупка"

Госзакупка -
— закупка, которую проводят государственные и муниципальные органы за бюджетные деньги. Через госзакупки можно купить необходимые товары или оплатить услуги, необходимые для компании.
Госзакупки регулируются двумя основными законами:
Закон № 44-ФЗ. Он регулирует закупки компаний, которые полностью принадлежат государству.
Закон № 223-ФЗ регулирует закупки компаний, которыми государство владеет минимум на 50%.
Виды госзакупок бывают разными. Например, есть открытые госзакупки, на которые может подаваться любой желающий предприниматель, а есть закрытые — в них участвуют только приглашённые кандидаты.

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Что такое Госзакупка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка