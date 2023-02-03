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Определение термина "Группа финансово-промышленная (фпг)"

Группа финансово-промышленная (фпг) -
"зарегистрированная на федеральном уровне группа юридически независимых предприятий, финансовых и инвестиционных институтов, объединение материальных ресурсов и капитала которых проведено на условиях ""Положения о ФПГ и порядке их создания"". К началу 2000-х гг. в РФ действовали около 50 зарегистрированных ФПГ. Головной организацией в ФПГ может быть как производственная структура, так и банк, финансовая компания."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Группа финансово-промышленная (фпг): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка