Определение термина "Группа финансово-промышленная (фпг)"

Группа финансово-промышленная (фпг)

"зарегистрированная на федеральном уровне группа юридически независимых предприятий, финансовых и инвестиционных институтов, объединение материальных ресурсов и капитала которых проведено на условиях ""Положения о ФПГ и порядке их создания"". К началу 2000-х гг. в РФ действовали около 50 зарегистрированных ФПГ. Головной организацией в ФПГ может быть как производственная структура, так и банк, финансовая компания."