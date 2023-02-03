Определение термина "Импринтер"

Импринтер

механическое устройство, предназначенное для оформления слипа при совершении операции с платёжной картой. В импринтер вставляется клише, на котором есть идентификационные данные точки приёма. Пластиковую карту вставляют в импринтер и вкладывают слип. На слипе остаётся оттиск идентификационных данных точки приёма и карты клиента.