Определение термина "Индекс цен"

Индекс цен

показатель динамики, увеличения или уменьшения цен, характеризующий относительное изменение цен за определенный период. Различают индивидуальный И.Ц., равный отношению цены на данный товар в наблюдаемом (отчетном) году и в базисном периоде, и сводный И.Ц., равный отношению стоимости группы товаров, проданных в отчетном периоде, исчисленной в фактических ценах и ценах базисного периода.