Определение термина "Индекс «дл»"

Индекс «дл»

индекс журнала <<Деловые люди>>: сводный показатель деловой активности в российской экономике; численные значения даются в диапазоне от 60 до 100 %;разрабатывается для журнала <<Деловые люди>> экспертами Высшей школы международного бизнеса Академии народного хозяйства при правительстве России.