Индекс стоимости жизни

индекс, характеризующий изменение цен на потребительские товары и тарифов на услуги применительно к фиксированному набору товаров и услуг, входящих в потребительский набор отдельных категорий населения (потребительскую корзину). Отражает изменение рыночной стоимости основной части потребительских расходов, обусловленное ростом цен на товары и тарифов на услуги.