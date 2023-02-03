Определение термина "Индексация"

Индексация

один из способов сохранения реальной величины денежных требований и различных доходов в условиях инфляции, состоящий в том, что государство и иные субъекты, выплачивающие доходы, увеличивают денежные доходы и сбережения граждан в соответствии с ростом цен на потребительские товары и услуги. Тем самым поддерживается покупательная способность населения и средние реальные доходы. И. основана на включении индексных оговорок в кредитные и платежные соглашения, договоры об оплате труда и документы, регулирующие выплату дивидендов, процентов, пенсий, пособий и т.д. Благодаря И. размеры выплат пересчитываются пропорционально изменениям индекса цен за период с момента подписания до исполнения обязательств. Как правило, в условиях спада производства потребительских товаров и услуг, государство, государственный бюджет не обладают возможностью осуществить полную И., которая способна привести к дальнейшему обесценению денег. Поэтому чаще всего проводится только частичная И. доходов.