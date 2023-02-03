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Определение термина "Инфляция"

Инфляция -
(лат. inflatio — вздутие)  обесценивание денег, вызванное превышением количества денег, находящихся в обращении, над их товарным покрытием. И. проявляется в повышении цен на товары, росте неудовлетворенного спроса и др. И. вызвана прежде всего переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы. Различают следующие формы и виды проявления И.: административная — И. порожденная «административно» управляемыми ценами; галопирующая — И. в виде скачкообразного роста цен; гиперинфляция — И. с очень высоким темпом роста цен; И. издержек, проявляющаяся в росте цен на ресурсы, факторы производства, вследствие чего растут издержки производства и обращения, а с ним и цены на выпускаемую продукцию; импортируемая — И., вызываемая воздействием внешних факторов, например чрезмерным притоком в страну иностранной валюты и повышением импортных цен; индуцированная -И., обусловленная какими-либо другими экономическими факторами; кредитная — И., вызванная чрезмерной кредитной экспансией;непредвиденная — И., уровень которой оказался выше ожидаемого за определенный период; ожидаемая — предполагаемый уровень И. в будущем периоде вследствие действия факторов текущего периода; открытая — И. за счет роста цен потребительских товаров и производственных ресурсов; подавленная (скрытая) инфляция, возникающая вследствие товарного дефицита, сопровождающегося стремлением государственных органов удержать цены на прежнем уровне. В этой ситуации происходит вымывание товаров на открытых рынках и перетек их на теневые, черные рынки, где цены растут; ползучая — И., проявляющаяся в длительном постепенном росте цен; И. спроса, проявляющаяся в превышении спроса над предложением, что ведет к росту цен. Для борьбы с И. проводят политику дефляции, т. е. ограничения массы денег в обращении. Она осуществляется через повышение процентных ставок, лимитирование кредитов, уменьшение дефицита государственного бюджета, замораживание заработной платы, ужесточение внешнего экономического регулирования и другими методами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Инфляция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка