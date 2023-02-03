Определение термина "Инфляционная спираль"

Инфляционная спираль

взаимосвязанные и взаимозависимые рост заработной платы и рост цен. В связи с ростом цен работники требуют повышения заработной платы, доходов, однако рост доходов увеличивает денежную массу, что ведет к дальнейшему росту цен.