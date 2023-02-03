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Определение термина "Инкассо"

Инкассо -
(лат. incasso)  банковская операция, заключающаяся в том, что поставщик доверяет обслуживающему учреждению банка взыскать причитающиеся с покупателя средства и зачислить их на его счет путем предъявления ему платежных документов. При безналичных расчетах сдача документов на И. означает, что банк принял на себя поручение поставщика о получении для него платежа с покупателя. И. делится на чистое (И. переводных и простых векселей, чеков и других платежных документов) и документарное или срочной (И. коммерческих документов — счетов, различных сертификатов, отгрузочных и страховых документов и т.д.). С точки зрения внешнеторговых расчетов наибольший интерес представляет И. товарных документов, при котором экспортер, отгрузив товар, оформляет необходимую документацию и передает ее в банк на И. Экспортер дает банку точные инструкции, когда предъявляют документы для платежа, передаются ли они импортеру против платежа или акцепта тратты, как должен поступить банк в том случае, если импортер откажется выкупить документы, дать акцепт и другие необходимые инструкции. Банк импортера пересылает документы своему корреспонденту, и тот передает их импортеру, выполняя условия, указанные в инкассовом поручении экспортером. При этом банки выполняют чисто посреднические функции, т.е. не проверяют полученные документы по существу и действуют только в пределах условий, поставленных клиентом, и соответственно не несут ответственности за оплату. Банки за выполнение И. взимают комиссионные.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Инкассо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка