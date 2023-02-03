Определение термина "Инновационный фонд"

Инновационный фонд

фонд финансовых ресурсов, созданных с целью финансирования новейших научных разработок и т.н. «рисковых» проектов. Источником И.Ф. служат спонсорские взносы. Средства И.Ф. распределяются между претендентами на конкурсной основе, часто в виде тендера.