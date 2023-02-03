Определение термина "Институционализм"

Институционализм

экономическое учение, уделяющее основное значение роли, которую играют институты в области принятия и направленности экономических решений, их эффективности и экономической деятельности вообще. Учение возникло в XIX в., его основателями считаются Ф.Симиан и Л. Брокар. Метод И. основывается на изучении конкретных данных, а субъектом исследований является «человек экономический»