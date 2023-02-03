Определение термина "Институциональная политика"

Институциональная политика

проводимые государством мероприятия по формированию новых, устранению старых и трансформации имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических институтов (экономических элементов социальной структуры, характеризующих устройство, формы организации и регулирования экономической жизни). Преобразования экономических институтов имеют место в процессе проведения

ИНС

экономических реформ, например, при переходе от централизованной экономики к рыночной.