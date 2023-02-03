Определение термина "Институциональная реклама"

Институциональная реклама

разновидность рекламы, прямо не связанная с рекламой каких-нибудь конкретных продуктов, направленная на улучшение репутации фирмы. Такая реклама обычно посвящена обсуждению стабильности, надежности и этической стороне того или иного направления в бизнесе, его вкладу в общественное благосостояние; такую рекламу используют банки, страховые компании, компании в области коммунальных услуг.