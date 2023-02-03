Определение термина "Интереса нет"

Интереса нет

бирж.: объявление ведущего о том, что брокеры-покупатели не пожелали заключить сделку на объявленный лот. После уточнения некоторых тонкостей, дополнительных условий и разъяснений ведущий вновь объявляет этот лот. Если после этого покупатель не объявляется, лот снимается с продажи с констатацией факта: «интереса нет».