Определение термина "Инвестиционная ценная бумага"

Инвестиционная ценная бумага

вид ценной бумаги, находящейся в обращении как средство инвестирования и доказывающей участие или иной интерес лица, приобретающего ценную бумагу фирмы, в имуществе и доходах этой фирмы. Основным признаком отнесения ценной бумаги к инвестиционным является характер выполняемой ею функции.