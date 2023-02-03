Определение термина "Инвестиционное сотрудничество"

Инвестиционное сотрудничество

вид международных экономических отношений, целью которых является рациональное использование ресурсов, достижение государствами более высоких результатов в экономике за счет участия в международном разделении труда, обновления технологической структуры производства. В И.С. различают три типа инвестиций: реальные (долгосрочные вложения средств в отрасли материального производства); финансовые (международная кредитно-финансовая деятельность, включая операции с ценными бумагами); интеллектуальные (подготовка специалистов на курсах, передача опыта, лицензий и ноу-хау, совместные научные разработки и др.).