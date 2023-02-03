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Определение термина "Инвестиционный фонд"

Инвестиционный фонд -
инвестиционный институт в форме акционерного общества, ресурсы которого образуются за счет выпуска собственных ценных бумаг и продажи их мелким инвесторам с целью привлечения сбережения широких слоев населения. Средства вкладываются от имени инвестора в ценные бумаги государства, других компаний, в банковские вклады. И.Ф. открытого типа выпускает акции определенными порциями, которые свободно продаются новым покупателям, что позволяет постоянно наращивать денежный капитал для новых инвестиций. И.Ф. закрытого типа, как правило, выпускает акции один раз и в значительном количестве. Новый покупатель вынужден приобретать их по рыночной цене у прежних владельцев.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Инвестиционный фонд: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка