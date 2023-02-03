Определение термина "Ипотека"

Ипотека

(греч. hypotheke — заклад, залог) залог предприятия, строения, здания, сооружения или иного объекта, непосредственно связанного с землей, вместе с соответствующим земельным участком или правом пользования им. И. представляет такой вид залога, при котором закладываемое имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника. Под И. понимают также закладную и долг по ипотечному кредиту. И. предоставляет кредитору-залогодержателю право преимущественного удовлетворения его требований к должнику-залогодателю в пределах суммы зарегистрированного залога. Для И. характерны: возможность получения под залог одного и того же имущества — добавочных ипотечных ссуд под вторую, третью и т.д. закладные; обязательная регистрация залога в земельных книгах. В случае неплатежеспособности должника удовлетворение требований кредитора производится из выручки от реализованного имущества в порядке очередности регистрации залога.