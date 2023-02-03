Определение термина "Исковая давность"

Исковая давность

установленный законом срок, в течение которого суд принимает исковые требования по поводу невыполненного обязательства, экономические субъекты могут востребовать дебиторскую задолженность или обязано погасить кредиторскую задолженность, и после которого они теряют право предъявлять исковые требования. Срок И.Д. исчисляется с момента возникновения права требовать исполнения соответствующих обязательств. Продлить срок И.Д. можно только через суд. Общий срок И.Д. установлен в три года. Специальные сроки И.Д. (сокращенные или увеличенные) устанавливаются соответствующим законодательством. Годичный срок И.Д. предусмотрен для защиты прав по требованиям о признании недействительными оспоримых сделок, а также по требованиям к морскому перевозчику. По истечении сроков И.Д. дебиторская задолженность списывается в убыток или взыскивается с виновных лиц.