Определение термина "Испытания в рыночных условиях"

Испытания в рыночных условиях

этап создания нового вида товара, услуги, в ходе которого новый товар и маркетинговую стратегию опробуют в обстановке реального использования. Испытания проводятся для выявления взглядов потребителей и дилеров наособенности эксплуатации и применения товара, установления схемы его продажи, с целью определения емкости рынка.