Определение термина "Избыточные мощности"

Избыточные мощности

машины и оборудование, имеющееся у предприятия, сверх приобретенных для работы в номинальных, расчетных условиях. Избыточные производственные мощности предназначены для чрезвычайного случая, когда возникает необходимость в срочном расширении производства или замене вышедшего из строя оборудования. Оптимальной считается загруженность производственных мощностей на 80%, такой загрузке соответствует 20% И.М.