Определение термина "Избыток в страховании"

Избыток в страховании

1) сумма, являющаяся первой частью издержек, которые несет страхователь по условиям страхования (например, административные расходы, входящие в страховую премию); 2) остаток риска, который не может быть размещен на страховом рынке, и для которого требуется дополнительное покрытие, чаще всего перестрахование.