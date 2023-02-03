Определение термина "Японский центр производительности"

Японский центр производительности

созданная в Японии в 1955 г. неправительственная организация, действующая с целью внедрения в деятельность промышленных предприятий трех принципов: 1) практика пожизненного найма, 2) совместные консультации с руководством компаний, 3) распределение эффекта между всеми участниками. Реализация этих принципов вывела Японию на одно из ведущих мест в мировом производстве.