Определение термина "Юридический список"

Юридический список

перечень ценных бумаг, отобранных государством, местными органами власти, в которые учреждения и траст-агенты (инвестиционные фонды, страховые компании и банки) могут вкладывать капитал. Юридические списки нередко включают в себя только ценные бумаги высшего класса, отвечающие определенным требованиям.