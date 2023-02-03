Определение термина "Кадастр"

Кадастр

(фр. cadastre — лист, реестр) — систематизированный, официально составленный на основе периодических или непрерывных наблюдений свод основных сведений об экономических ресурсах страны, государства, составляемый в виде реестра, в котором фиксируются сведения, используемые для исчисления налогов (оценка, средняя доходность и т.п.) с соответствующих объектов (земля, дома, охотничьи угодья, промыслы и т.п.), а также для оценки стоимости объектов при их аренде, залоге, продаже. К. содержит данные о расположении ресурсных источников и объектов, их величине, качественных характеристиках, содержащих оценку стоимости и доходности объектов. Наиболее известен земельный К., но существуют и водный К., К. подземных вод, ветровой К., К. отдельных промыслов, К. более мелких объектов.