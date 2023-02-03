Определение термина "Кадастровая стоимость"

Кадастровая стоимость

стоимость недвижимости, установленная регионом. Она устанавливается с учётом года постройки, площади, наличия или отсутствия коммуникаций и других нюансов. Владелец недвижимости не может сам установить кадастровую стоимость. Но он может узнать её. Например, на сайте Росреестра или в выписке из ЕГРН. Знать кадастровую стоимость нужно для расчёта стоимости продажи, размера налогов или госпошлины.