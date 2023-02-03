Калькуляция

(лат. calculatio — счет, подсчет) — способ группировки затрат и определения себестоимости продукции по следующим статьям расходов: сырье и материалы; возвратные отходы; топливо на технологические нужды; энергия; основная заработная плата производственных рабочих; дополнительная заработная плата; отчисления на социальное страхование; расходы на подготовку и освоение производства; расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы; общезаводские расходы; потери от брака; прочие производственные расходы; внепроизводственные расходы.