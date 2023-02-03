Капитализм

экономическая система, опирающаяся на частную собственность и на факторы производства, а распределение произведенного продукта, товаров, благ, услуг осуществляется в основном посредством рынка. К. свойственны свободное предпринимательство, конкуренция, стремление производителей и продавцов услуг, товаров к извлечению прибили. К. — социально-экономическая система, тесно связанная с общественно-политической системой страны, а иногда во многом предопределяющая последнюю. В настоящее время К. во многом изменил свой первоначальный облик. Если изначально К. была свойственна жестокая эксплуатация труда, то современный К. ориентируется на социальные цели, научно-технический прогресс, опирается на достижение заинтересованности работников в труде и результатах труда. Капитал становится фактором не только извлечения прибыли, но и социального прогресса.