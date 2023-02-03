Определение термина "Кассовые резервы"

временно свободная кассовая наличность, образовавшаяся в связи с отсрочкой или уменьшением расходов, досрочным или увеличенным поступлением доходов, аккумуляцией резервных средств.

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