Определение термина "Хедж"

Хедж

форма страхования цены или прибыли при совершении черсных сделок; продажа срочного контракта на товарной или фондовой бирже, обеспечивающая страхование от предполагаемого в будущем изменения рыночных цен на данный товар. Страхование достигается путем заключения наряду с основным торговым договором дополнительных фьючерсных контрактов. Длинный X. состоит в покупке фьючерсного контракта для защиты от возможного повышения цен. Короткий X. состоит в продаже фьючерсного контракта для защиты от возможного снижения цен. Чистый X. — это срочная сделка на покупке, заключенная с целью «запереть» ссудный процент и таким образом застраховаться от возможного падения ставки ссудного процента.