Определение термина "Хеджирование"

Хеджирование

1) срочная сделка, заключенная для страхования от возможного падения цены при совершении долгосрочных сделок; 2) термин, используемый в коммерческой практике для обозначения различных методов страхования прибыли от изменения цен или валютных курсов на бирже при совершении фьючерсных сделок, когда продавец одновременно с заключением таковых на реальный товар производит закупку, а покупатель — продажу соответствующего количества фьючерсных контрактов на тот же срок и на то же количество товаров (т.е. продавец или покупатель одновременно с торговой сделкой совершает на бирже обратную операцию с фьючерсами). После совершения сделки с реальным товаром осуществляется продажа или выкуп фьючерсных контрактов. Если одна сторона теряет как продавец, то она выигрывает, выступая в роли покупателя. Таким образом, любое изменение цены приносит продавцам и покупателям проигрыш по одному контракту и выигрыш по другому. Если дополнительный доход и потери по срочным фьючерсным сделкам уравновешиваются, прибыль в производстве оказывается защищенной от колебаний валютных курсов и цен. Механизм X. основан на том, что изменения рыночных цен на реальные товары и цен на фьючерсы близки по своим размерам и направлению.