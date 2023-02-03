Определение термина "Холдинг, холдинг-компания"

Холдинг, холдинг-компания

корпорация или акционерная компания, управляющая или контролирующая деятельность одной или нескольких юридически самостоятельных компаний с помощью контрольного пакета акций контролируемых предприятий, которыми она владеет. При этом сама холдинговая компания может не владеть собственным производственным потенциалом и не заниматься производственной деятельностью. Имеет в большинстве случаев право голоса. Часто используется для проведения единой политики и осуществления контроля над соблюдением общих интересов больших корпораций, а также для ускорения процесса диверсификации.