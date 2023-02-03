Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Холдинг, холдинг-компания

Определение термина "Холдинг, холдинг-компания"

Холдинг, холдинг-компания -
корпорация или акционерная компания, управляющая или контролирующая деятельность одной или нескольких юридически самостоятельных компаний с помощью контрольного пакета акций контролируемых предприятий, которыми она владеет. При этом сама холдинговая компания может не владеть собственным производственным потенциалом и не заниматься производственной деятельностью. Имеет в большинстве случаев право голоса. Часто используется для проведения единой политики и осуществления контроля над соблюдением общих интересов больших корпораций, а также для ускорения процесса диверсификации.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

ОППОРТУНИЗМ

(от лат. opportunus — удобный, выгодный) — 1) стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сфор...

ИСПОЛНИТЕЛЬ

любое лицо (предприятие, организация, фирма, частное лицо), выполняющее работу или оказывающее услуги по заказу, заданию...

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

элемент себестоимости продукции (работ, услуг), в котором отражаются обязательные отчисления по установленным законодате...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельн...

БАНК

"(от итал. banco — скамья) — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ц...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Холдинг, холдинг-компания: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка