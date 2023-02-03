Хозяйственный риск

неотъемлемый компонент рыночной экономики: коммерческая, производственная деятельность в ситуации неопределенности из-за недостатка информации, не гарантирующая в таких условиях достижения положительного результата. Предприниматель в условиях Х.Р. должен уметь выбирать из набора альтернативных вариантов, оценивая их с позиций приемлемого оправданного уровня риска. Количественная оценка уровня Х.Р. — обязательный элемент технико-экономического обоснования любого проекта, идеи. Дополненная качественными оценками количественная величина Х.Р. позволяет дать интегральную оценку последствий реализации конкретного предпринимательского решения.