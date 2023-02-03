Определение термина "Клиентоориентированность"

Клиентоориентированность

подход в бизнесе, при котором все действия и решения компании направлены на удовлетворение потребностей и ожиданий клиентов. Это означает, что компания старается понять, что важно для её клиентов, и делать всё возможное, чтобы предоставить им лучший сервис, качественные товары и удобство. Основная цель — сделать так, чтобы клиенты были довольны и возвращались снова.