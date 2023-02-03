Определение термина "Клиенты банка"

Клиенты банка

юридические и физические лица, обращающиеся в банк для совершения кредитных, депозитных, расчетных, валютных и других операций. Если сделка осуществляется между двумя банками, клиентом считается тот из них, который обратился к банку-контрагенту для заключения сделки.