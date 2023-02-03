Определение термина "Клиринговые соглашения"

Клиринговые соглашения

международные торговые соглашения, предусматривающие использование доходов от экспорта в целях достижения равновесия во взаимной торговле. Сформировались как двусторонние в конце 20-х гг. XX в., в последующем превратились в многосторонние платежные соглашения. При заключении таких соглашений используется официальный обменный курс.