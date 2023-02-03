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Определение термина "Коммерческая тайна"

Коммерческая тайна -
информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. Не могут составлять К.Т.: учредительные документы и устав; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационные удостоверении, лицензии, патенты); сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в государственную бюджетную систему; документы о неплатежеспособности; сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных мест; документы об уплате налогов и обязательных платежах: сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также о других нарушениях законодательства Российской Федерации и размерах причиненного при этом ущерба; сведения об участии должностных лиц предприятия в кооперативах, малых предприятиях, товариществах, акционерных обществах, объединениях и других организациях, нанимающихся предпринимательской деятельностью.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Коммерческая тайна: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка