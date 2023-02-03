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Определение термина "Коммерческий акт"

Коммерческий акт -
документ, определяющий недостачу, порчу, хищение груза при железнодорожных перевозках; служит основанием для предъявления требований стороне, допустившей порчу груза.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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