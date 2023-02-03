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Определение термина "Концессия"

Концессия -
(лат. concessio —разрешение, уступка)  1) форма привлечения иностранного капитала, когда государство (местные органы власти) сдают в эксплуатацию на конкретный срок на возмездных условиях землю, источники природных богатств, предприятия, другие хозяйственные объекты иностранным фирмам или частным лицам. Концессионер вкладывает свои средства в разработку полезных ископаемых и освоение районов, организацию производства каких-либо изделий, получая за это соответствующую прибыль и уплачивая оговоренную договором плату государству, сдавшему ему в концессию объект. По мере развития концессионной территории часто возникают совместные предприятия с использованием капитала концессионера и предприятия страны или государства. Согласно международному праву государство может прекратить действие концессии по истечении договорного срока; 2) вознаграждение, получаемое банками за организацию продажи вновь выпущенных ценных бумаг.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Концессия: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка