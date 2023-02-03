Определение термина "Концессия"

Концессия

(лат. concessio —разрешение, уступка) 1) форма привлечения иностранного капитала, когда государство (местные органы власти) сдают в эксплуатацию на конкретный срок на возмездных условиях землю, источники природных богатств, предприятия, другие хозяйственные объекты иностранным фирмам или частным лицам. Концессионер вкладывает свои средства в разработку полезных ископаемых и освоение районов, организацию производства каких-либо изделий, получая за это соответствующую прибыль и уплачивая оговоренную договором плату государству, сдавшему ему в концессию объект. По мере развития концессионной территории часто возникают совместные предприятия с использованием капитала концессионера и предприятия страны или государства. Согласно международному праву государство может прекратить действие концессии по истечении договорного срока; 2) вознаграждение, получаемое банками за организацию продажи вновь выпущенных ценных бумаг.