Определение термина "Кондуитное финансирование"

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

выпуск государственным учреждением ценных бумаг для содействия финансированию проекта через третьих лиц. Выпуск обычно обеспечивается кредитами частной промышленной компании, на развитие которой направлено финансирование.

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