Определение термина "Консолидированный баланс"

Консолидированный баланс

сводная бухгалтерская отчетность о деятельности и финансовых результатах материнского и дочерних обществ в рамках корпорации в целом. Взаимный оборот ассоциированных внутри корпорации компаний исключается из К.Б. во избежание двойного счета. Особое значение приобрели К.Б. банковских монополий в связи с тем, что материнские общества часто являются холдинг-компаниями, основные активы которых — участие в капитале дочерних предприятий. В большинстве стран банки обязаны предоставлять консолидированную отчетность национальным и межгосударственным органам контроля.