Определение термина "Контрафакция"

Контрафакция

(фр.contrefaction — подделка) ведение дела под чужим именем, незаконное использование чужого патента при изготовлении и продаже товаров, а также незаконное помещение на свой товарный знак изображений,' заимствованных из знаков популярных товаров и фирм в целях недобросовестной конкуренции и введения покупателей в заблуждение.