Определение термина "Контракт"

Контракт

(лат. contractus) 1) устное или письменно соглашение, по которому одна из сторон берет обязательство что-либо сделать для другой стороны на определенных условиях; 2) двустороннее или многостороннее соглашение, где оговорены права и обязанности для его участников; 3) в торговле — документ, содержащий условия купли-продажи. Условием К. купли-продажи является переход права собственности на товар от продавца к покупателю.